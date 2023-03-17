وزير الدفاع الروسي يكرم طيارين أسقطا مسيرة أمريكية قبل انتهاكها المجال الجوي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، كرم اليوم الجمعة، الطيارين اللذين قادا مقاتلات «سو 27» الروسية ومنعا الطائرة الأمريكية المسيرة «إم كيو 9» من انتهاك الأجواء الروسية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

تكريم الطيارين اللذين قادا مقاتلات «سو 27»

وذكر البيان أن وزير الدفاع الروسي كرم الطيارين اللذين قادا مقاتلات «سو 27» الروسية ومنعا الطائرة الأمريكية المسيرة «إم كيو 9» من انتهاك الأجواء الروسية في منطقة «النظام المؤقت» لاستخدام المجال الجوي المنشأة لغرض القيام بعملية عسكرية خاصة.

سقوط طائرة أمريكية بالبحر الأسود

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو-9» في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو-9» باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم، مضيفة أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.