محافظ الجيزة: مواصلة أعمال رصف المشاة وتحرير محاضر للسيارات المخالفة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة أعمال رفع كفاءة أرصفة المشاة والقيام بالصيانة الدورية لها لتسهيل حركة سير المواطنين.

سرعة الانتهاء من إنشاء أرصفة المشاة

وكلف محافظ الجيزة، خلال جولته اليوم الجمعة بشوارع النيل وشارل دي جول ومراد والجامعة وميدان النهضة، رئيس حي الدقي، بسرعة الانتهاء من إنشاء أرصفة المشاة بشارع شارل دي جول وبمحيط سلم المشاة بجوار مجلس الدولة مع رفع نواتج الأعمال أولا بأول.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب، برفع كفاءة الأرصفة وصيانة الجزيرة الوسطي بشارع الجامعة، وتدعيم الطريق بعدد من المساحات الخضراء.

التصدي للممارسات الخاطئة

وخلال الجولة، اطلع محافظ الجيزة من رئيس حي جنوب على جهود التصدي للممارسات الخاطئة في انتظار السيارات أعلى أرصفة المشاة وبالجزر الوسطى أو غسيل المركبات بالطريق العام، والذي يؤثر بالسلب علة طبقة الأسفلت، حيث تم كلبشة عددا من المركبات المخالفة بشارع النيل السياحي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ضبط ومصادرة 11 توك توك

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه استجابة لشكاوى المواطنين، قامت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية وشرطة المرافق بضبط ومصادرة 11 توك توك نتيجة السير عكس الاتجاه وإعاقه الحركة المرورية بشوارع ترعة الزمر وخاتم المرسلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.