محافظ الجيزة: نستهدف افتتاح 4 معارض جديدة لـ«أهلا رمضان» قريبا

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي ناقش خلاله الاستعدادت الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك، واستعرض جهود توفير السلع الغذائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

التنسيق مع الجهات المعنية

وأشار «راشد» في تصريحات صحفية، إلى أن محافظة الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حريصة على إقامة 10 معارض كبرى لـ«أهلاً رمضان»، وتم بالفعل افتتاح 6 معارض منها، ومن المقرر افتتاح 4 معارض أخرى خلال أيام بقطاعات أخرى، مؤكداً على أنه يجري معاينة عدد من المواقع لأراضي فضاء بنطاق الأحياء والمراكز والمدن لإقامة منافذ ومعارض للسلع عليها لضمان وصول خدمات تلك المعارض لجميع المواطنين بالمحافظة.

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وأضاف محافظ الجيزة، أن الدولة تنتهج العديد من الخطط للتخفيف على المواطنين، منها حزم الحماية الاجتماعية، إلى جانب تكاتف جهود كافة الأجهزة ممثلة في وزارات الداخلية والزراعة والتموين، بالتعاون مع المحافظة، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تتراوح مابين 25 : 30% عن السوق، من خلال 900 منفذ ثابت ومتحرك يتبع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى مختلف أنحاء المحافظة.

تكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة، لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية والتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المحددة لرغيف الخبز، ومنع إقامة أية مخازن أسفل وبمحيط المحاور المرورية والمشروعات القومية، خاصة التي تحوي مواد قابلة للاشتعال حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين وعدم إهدار المال العام.

عدم إقامة شوادر دون تصاريح

ووجه المحافظ بالمتابعة الميدانية للشارع ومنع التعديات ورفع الإشغالات وعدم إقامة شوادر لبيع مستلزمات رمضان بدون الحصول على تصاريح من الجهة المختصة لمراجعه عناصر السلامة والحماية المدنية، وبغير المواقع المخصصة لها لعدم إعاقة الحركة المرورية.

تنفيذ قرارات الإزالة

وبشأن المتغيرات المكانية، شدد المحافظ على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة لحالات وحدة المتغيرات المكانية ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو الأراضي أملاك الدولة، وإزالتها فورا في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مراجعة مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة

ووجه المحافظ، مدير مديرية الطرق بالجيزة، بمراجعة مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة لديوان عام المحافظة ووحداته المحلية ومديريات الخدمات التابعة من خلال لجنه مختصة قبل استلامها للتأكد من تنفيذها وفق المواصفات المحددة، مشددا على سرعة الانتهاء من المشروعات وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة وتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمتابعة الدورية للأعمال ونسب التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول المحددة.

واطلع المحافظ على خطط إدارة الأزمات لمواجهة الطوارئ وتدريب العاملين على سيناريوهات مواجهة الأزمات، موجها مختلف الجهات المعنية بالتنسيق لتوفير كافة العوامل الفنية واللوجيستيات الخاصة بأماكن الإيواء ومتطلبات الإعاشة والإسعافات.