محافظ الجيزة يتابع جهود النظافة وأعمال إصلاح كسر بماسورة مياه

قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بجوله ميدانية اليوم الجمعة، شملت أحياء شمال الجيزة والعجوزة وجنوب والدقي لمتابعة حالة النظافة وأعمال التطوير الجارية بعدد من الشوارع.

تحسين الحالة العامة للطرق

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أن جولة المحافظ شملت شوارع سليمان أباظة والنيل وترعة السواحل وأحمد عرابي ومراد والبحر الأعظم، موجها رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعة الدورية لجهود النظافة وتحسين الحالة العامة للطرق وصيانة أرصفة المشاة.

رد الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال

وتابع محافظ الجيزة جهود حي العمرانية في إصلاح كسور بمواسير للمياه بشوارع اليابان، وأعلى رصيف المشاه أمام النساجون الشرقيون بشارع ترعة الزمر، موجها برد الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال وشفط أي مياه ناتجة عن الكسر.

غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية

كما تابع محافظ الجيزة جهود مدينة الحوامدية في غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بشارع جمال عبد الناصر، مع مصادرة محتوياته، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأعلنت المحافظة أنه تم متابعة أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي «2022-2023» للتطوير الشامل لبعض شوارع مدينة العياط من رصف وتركيب بلاط الإنترلوك لحوالي 51 شارعا، بينها متابعة استكمال رصف شارع محمد فؤاد أبو هميلة بمدينة العياط، وأعمال إزالة المخالفات والتعديات بشارع عبد العظيم أبو خليف، وتركيب بلاط إنترلوك، وكذا متابعة أعمال توصيل الوصلات المنزلية في شارع أحمد نجم متفرع من شارع الغريب، ومتابعة أعمال إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب بشارع الغريب.