محافظ الجيزة يتابع ميدانيا خطة تطوير طريق وترعة المنصورية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن معدل تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة تسيير وفقا للجدول الزمني المحدد لها، في إطار جهود تحسين الحركة المرورية وفتح شرايين جديدة للتسهيل على المواطنين.

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية خلال جولته الميدانية لمتابعة أعمال التطوير بقطاع المنصورية، بدءاً من الطريق الأبيض وحتى كوبري عابدين، والمقدرة بطول 4 كيلومترات بنطاق مركز ومدينة كرداسة.

ظهور المنطقة بالشكل الحضاري اللائق

وتابع «راشد» نسب تنفيذ مشروع تدبيش وتأهيل ترعة المنصورية وإنشاء ممشى سياحيا بنطاق مركز كرداسة، مؤكدا أن الأعمال ستحدث نقلة نوعية للمناطق المارة بها تساهم في ظهور المنطقة بالشكل الحضاري اللائق كما توفر متنفسا ترفيهيا للمواطنين.

الارتفاع المناسب للأسوار المقامة على جانب الترعة

شدد محافظ الجيزة خلال جولته على مراعاة الالتزام بالارتفاع المناسب للأسوار المقامة على جانب الترعة وتحقيق الشكل الجمالي له، وكذلك مراعاة مناسيب الأرصفة بما يخدم حركة المشاة مع الوضع في الاعتبار استغلال كافة المساحات الفضاء لعدم السماح بالتعدي عليها من قبل المخالفين.

رفع كفاءة كوبري السيارات

ووجه المحافظ بتدعيم بعض القطاعات على جانبي الترعه بممرات للمشاة وورفع كفاءة كوبري السيارات أعلى الترعة مع صيانة الكباري القائمة وتأهيلها بالشكل الأمثل، إلى جانب رفع مخلفات ونواتج الأعمال والرتش أولا بأول للحفاظ على الشكل العام للطرق.

دعم الطريق بأعمدة الإنارة

شدد محافظ الجيزة على مختلف الجهات القائمة على أعمال تطوير طريق المنصورية في المنطقة من كوبري عابدين وحتى الطريق الدائري بكفر غطاطي، والبالغ طولها 2 كيلومتر، أن تشمل تطوير ورفع كفاءة الجزر الوسطي ودعم الطريق بأعمدة الإنارة وإقامة ساحة انتظار السيارات بالتوازي مع أعمال إنشاء الممشي الحضاري للترعة.

وكلف المحافظ مركز كرداسة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الورش وسيارات النقل لإلحاقهم الضرر بالطبقة الأسفلتية بالطريق.