ضبط 7 أطنان خامات مجهولة المصدر في مصنع بلاستيك بالشرقية

شنت إدارة تموين بلبيس بالشرقية، برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة، ومفتشي الإدارة، حملة رقابية وتفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية، وأسفرت عن تحرير محضر جنحة رقم 3748 جنح مركز شرطة بلبيس، ضد صاحب مصنع لتصنيع برانيك البلاستيك بناحية السلام ببلبيس، لحيازته 7 أطنان مستلزمات خامات برانيك بلاستيك بدون بيانات مجهولة المصدر وبدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة.

حملات مكثفة لضبط المنشآت المخالفة

وتواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة الشرقية شن الحملات على أماكن المنشآت الصناعية وغيرها وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم لمنع التلاعب في المنتجات وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم في ضوء المواد القانونية التي تنطبق على المخالفات.

توجيهات من محافظ الشرقية

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لفايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.