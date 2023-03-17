هل يطبق كارت العيش لغير حاملي البطاقات بعد رمضان؟.. وزير التموين يجيب

تطبيق منظومة كارت العيش البلدي، والذي يتيح صرف الخبز المدعم للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية، تبحثه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مكاتب البريد والتي تتيح كروت الدفع المسبق للمواطنين.

كارت العيش الجديد

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم إرجاء تطبيق منظومة كارت العيش في الوقت الحالي، بسبب قدوم شهر رمضان الكريم والذي يشهد تراجعا في معدلات استهلاك الخبز، طبقا له.

وأضاف الدكتور علي المصيلحين في تصريحات صحفية، أن وزارة التموين تهدف إلى توفير أكبر قدر من القمح في مخزون منظومة دعم الخبز، من أجل سد حصص المواطنين على البطاقات والبالغة 5 أرغفة يوميا لكل فرد من بين 72 مليون مواطن مستحقون لدعم الخبز على بطاقات التموين.

كارت مسبق الدفع

يذكر أن كارت العيش الجديد هو كارت مسبق الدفع يتيح للمواطن إجراء أي عملية شرائية لأي سلعة بنظام الخصم المباشر بخلاف العيش البلدي، وكانت تفكر وزارة التموين في أن يتم شحن الكارت بأي مبلغ مالي وفقا لحاجة المواطنين ليتم من خلاله شراء العيش البلدي من المخابز البلدية بسعر تكلفة الرغيف، والتي تقل عن سعر الرغيف الحر الذي يُباع بالمخابز السياحية.