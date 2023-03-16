رابط استخرج بدل فاقد لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على إتاحة أكثر من رابط إلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية، لتوفير الاحتياجات الخاصة ببطاقات التموين للمواطنين، سوء إصدار بطاقة جديدة، أو إضافة موليد، أو حذف، أو فقد البطاقة، أو عمل بدل تالف لها.

وتستعرض السطور التالية، الرابط الإلكتروني للحصول على خدمة طلب عمل واستخراج بطاقة تموين بدل تالف أو فاقد، بشكل سريع وإلكتروني من المنزل ودون الحاجة إلى توجه المواطنين لمكاتب التموين التابع لها، كما يلي.

استخراج بطاقة تموين بدل تالف

- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط.

- اختيار خدمات التموين، عبر الرابط الإلكتروني.

- اختيار خدمة استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين عبر الرابط.

- تسجيل الدخول لمستخدم جديد، من خلال كتابة البيانات المطلوبة.

- إدخال رقم البطاقة التموينية.

- اختيار طريقة استلام بطاقة التموين الجديدة، سواء من خلال التوجه إلى مكتب التموين أو على العنوان المسجل في بطاقة الرقم القومي.

- استلام البطاقة الجديدة في أقل من ثلاث أسابيع.