زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية بولو التركية

أعلنت هيئة رصد الزلازل الأمريكية، منذ قليل، أن زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية بولو في شمال غرب تركيا، وكان على عمق 10 كيلومترات.

زلزال شرق المتوسط

وتثير الزلازل القلق وذلك بعد زلزال شرق المتوسط الذي ضرب سوريا وتركيا، وأسفر في مقتل أكثر من 54 ألف قتيل، وإصابة أكثر من 123 جريح وهدم أكثر من 30 ألف منزل ومبنى في تركيا، كما صنف على أنه أعنف وأقوى بـ3 أضعاف من زلزال 1999، وهو 5 الزلازل فتكاً في القرن الحادي والعشرون.