يسرا عن تقديم الأعمال الكوميدية في رمضان: «الجمهور عايز يتبسط»

تكرر الفنانة يسرا خلال رمضان 2023 تجربة الكوميديا مجددا من خلال مسلسل 1000 حمدلله على السلامة، وذلك بعد النجاح الذي قدمته العام الماضي 2022 من خلال مسلسل أحلام سعيدة .

وعن هذا الأمر قالت الفنانة يسرا في تصريحات خاصة لـ الوطن بأنها أحبت تجربة الكوميديا وتشعر بأن الجمهور بالفعل يحتاج الى هذا الأمر قائلة «إحنا شعب بطبعه بيحب الكوميديا بنقلب كل حاجة في حياتنا لكوميديا».

يسرا تتحدث عن مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

وتابعت يسرا قائلة: «أنا حاسة أن الجمهور عاوز ده، عاوز يتبسط مش عاوز حد ينكد عليه الأجواء مش مستحملة ده علشان كدا كنت حريصة إنه لتاني سنة على التوالى اقدم كوميديا وهو عمل مختلف ولذيذ والجمهور هيحبه».

وأشادت الفنانة يسرا بفريق العمل الذي يشاركها وهم محمد ثروت وشيماء سيف وأدم الشرقاوي ومايان السيد وعنبه قائلة: «معايا فريق هايل دمهم زى السكر وعاملين مجموعة حلوة أوى مع بعض».

يذكر أن مسلسل 1000 حمدلله على السلامة هو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.