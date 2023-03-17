تفاصيل وأحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة في رمضان 2023.. كوميدي

تخوض الفنانة يسرا هذا العام تجربة الكوميديا مجددا من خلال تفاصيل وأحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة في رمضان 2023، وذلك بجانب عدد من نجوم الكوميديا، وتدور احداثه في إطار كوميدي حول الميراث.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل وأحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة في رمضان 2023، حيث تدور حول شخصية دكتورة سميحة التي تقدمها الفنانة يسرا وهي أم لولد وفتاة ويعيشون خارج مصر في كندا ولكنها ترث من زوجها.

تفاصيل وأحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة في رمضان 2023

وكما تشمل تفاصيل وأحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة في رمضان 2023، أن هذا الميراث التي حصلت عليه الفنانة يسرا لكي تحصل عليه لابد وأن تعود إلى مصر وبالفعل تنتقل مع أبنائها الى هناك للبحث عن الميراث وكل هذا في إطار من الكوميديا.

ويشارك في مسلسل 1000 حمد لله على السلامة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا ومحمد ثروت وشيماء سيف وأدم الشرقاوي ومايان السيد وسما إبراهيم وعنبه وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

وتخوض الفنانة يسرا من خلال هذا العمل تجربة الكوميديا للعام الثاني على التوالي بعد مسلسل أحلام سعيدة.