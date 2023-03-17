افتتاح 7 مساجد بسوهاج اليوم.. والإجمالي يصل إلى 903 قبل رمضان

افتتحت مديرية أوقاف سوهاج اليوم 7 مساجد بينها 5 مساجد جديدة ومسجدين إحلالًا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال الشهر الفضيل ودورالمساجد في إعمار بيوت الله.

903 مساجد قبل رمضان

قال الشيخ الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج إلى أن إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1 يوليو 2022 من مساجد بسوهاج 903 مساجد، منها 735 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و168 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

افتتاح مساجد بسوهاج

أوضح وكيل أوقاف سوهاج أن المساجد المفتتحة اليوم هي:

مسجد آل إبراهيم القبيصي بناحية عنيبس بمركز جهينة بمحافظة سوهاج.

مسجد الصفا والمروة بالمزلقان البحري بقرية بلصفورة بمركز سوهاج.

مسجد النور بنجع البارود بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.

مسجد التوحيد بنجع الرباب بقرية الصوامعة شرق بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

مسجد التقوى بقرية الغريزات بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.