محافظ قنا يصدر حركة محليات محدودة لرؤساء القرى.. نقل وندب

أصدر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، القرار رقم 121 لسنة 2023م، بشأن ندب ونقل رؤساء القرى، بعدد من مراكز المحافظة، بهدف ضخ دماء جديدة وتقديم الخدمات بشكل جيد.

حركة تنقلات وندب في محليات قنا

وجاء في قرار محافظ قنا، نقل كارم سعد أحمد، رئيس الوحدة المحلية لقرية الجبلاو، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لقرية البحري قامولا، بمركز نقادة، ونقل محمد جلال محمود الحاوي، رئيس الوحدة المحلية لقرية البحري قامولا، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لقرية الملتبسة بمركز قوص.

كما جاء في القرار، ندب الآتي أسماؤهم للعمل كرئيس قرية لمدة عام: هاني خيري مصطفى، من التربية والتعليم، لقرية البراهمة، بقفط، وأحمد جمعة محمود، من التربية والتعليم، وعادل رمضان وهب الله، من التربية والتعليم، لقرية القلعة بقفط، لقرية دندرة بقنا، وأبو شيبة عبد الحليم عباس، من التربية والتعليم، لقرية أبو دياب غرب في دشنا.

وشمل قرار المحافظ، ندب أحمد جمعة محمود، من التربية والتعليم، لقرية دندرة بقنا، ووائل أبو العباس نور الدين، من التربية والتعليم، لقرية أولاد عمرو، بقنا، وحاتم أحمد يمني إبراهيم، من الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، لقرية القناوية، بقنا، ومحمد صالح يوسف رضوان، من التربية والتعليم، لقرية الجبلاو، بقنا.