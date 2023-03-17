أسعار تذاكر القطارات المكيفة من محطة الإسكندرية حتى أسوان

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن أسعار تذاكر القطارات من محطة الإسكندرية حتى أسوان، «أولى مكيف كاملة ونصف»، بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك، موضحة أنه جرى تكثيف الاستعدادات الخاصة بهشر رمضان وتقرر تعديل مواعيد عدد من القطارات لتسهيل حركة رحلات المواطنين، لافته إلى تطبيق كل الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

عمل الصيانة الدورية للسكك الحديدية

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن أسعار تذاكر القطارات من محطة الإسكندرية تشمل التذكرة الكاملة والنصف لعدد من المحطات منها قنا وإدفو والسباعية والأقصر وكلابشة وكوم إمبو، لافته إلى عمل الصيانة الدورية للسكك ومنظومة الإشارات والتطوير المستمر لمنظومة الإشارات بغرض زيادة وسائل الآمان أثناء تشغيل الجرارات، فضلاً عن زيادة معدل التقاطر وانضباط توقيتات القيام والوصول.

كل ما تود معرفته عن أسعار تذاكر القطارات من محطة الإسكندرية

- الإسكندرية قنا أولى مكيف كاملة: 195 جنيها.

- الإسكندرية قنا أولى مكيف نصف: 140 جنيها.

- الإسكندرية الأقصر أولى مكيف كاملة: 200 جنيه.

- الإسكندرية الأقصر أولى مكيف نصف: 145 جنيها.

- الإسكندرية السباعية أولى مكيف كاملة: 215 جنيها.

- الإسكندرية السباعية أولى مكيف نصف: 150 جنيها.

- الإسكندرية إدفو أولى مكيف كاملة: 220 جنيها.

- الإسكندرية إدفو أولى مكيف نصف: 155 جنيها.

- الإسكندرية كلابشة أولى مكيف كاملة: 225 جنيها.

- الإسكندرية كلابشة أولى مكيف نصف: 160 جنيها.

- الإسكندرية كوم إمبو أولى مكيف كاملة: 230 جنيها.

- الإسكندرية كوم إمبو أولى مكيف نصف: 160 جنيها.

- الإسكندرية أسوان أولى مكيف كاملة: 235 جنيها.

- الإسكندرية أسوان أولى مكيف نصف: 165 جنيها.

- الإسكندرية طنطا أولى مكيف كاملة: 65 جنيها.

- الإسكندرية طنطا أولى مكيف نصف: 55 جنيها.

- الإسكندرية القاهرة أولى مكيف كاملة: 90 جنيها.

- الإسكندرية القاهرة أولى مكيف نصف: 65 جنيها.

- الإسكندرية بني سويف أولى مكيف كاملة: 120 جنيها.

- الإسكندرية بني سويف أولى مكيف نصف: 95 جنيها.

- الإسكندرية المنيا أولى مكيف كاملة: 140 جنيها.

- الإسكندرية المنيا أولى مكيف نصف: 110 جنيهات.

- الإسكندرية أسيوط أولى مكيف كاملة: 160 جنيها.

- الإسكندرية أسيوط أولى مكيف نصف: 120 جنيها.

- الإسكندرية سوهاج أولى مكيف كاملة: 175 جنيها.

- الإسكندرية سوهاج أولى مكيف نصف: 130 جنيها.

- الإسكندرية البلينا أولى مكيف كاملة: 180 جنيها.

- الإسكندرية البلينا أولى مكيف نصف: 130 جنيها.

- الإسكندرية نجع حمادي أولى مكيف كاملة: 185 جنيها.

- الإسكندرية نجع حمادي أولى مكيف نصف: 135 جنيها.