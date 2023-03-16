محافظ قنا يفتتح مركزين لطب الأسرة ضمن مشروعات «حياة كريمة»

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، سلسلة الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة المنفذة، وذلك تزامنا مع احتفال المحافظة بالعيد القومي، حيث شهد التشغيل التجريبي لمركزي طب الأسرة بقريتي المراشدة، والقلمينا التابعتين لمركز الوقف.

التشغيل التجريبي لمركزي طب تجريبيا

استهل محافظ قنا جولته بإطلاق إشارة التشغيل التجريبي لمركز طب أسرة المراشدة والذي يتكون من 3 طوابق ويقع على مساحة 2256 م2، ويضم 15 عيادة طبية وصيدلية ومعمل و16 غرفة إدارية و6 غرف مخصصة للمخازن ومغسلة واستراحات للأطباء وهيئة التمريض، وتفقد المحافظ أقسام وعيادات المركز.

كما تابع جولته بافتتاح التشغيل التجريبي لوحدة صحة الأسرة بالقلمينا ضمن مشروعات حياة كريمة والتي تتكون من 3 طوابق وتقع على مساحة 1720 م2، وتضم 7 عيادات طبية و3 معامل، وصيدلية، وغرف تعقيم، وصالة استقبال و11 غرفة إدارية و4 غرف مخازن واستراحات للأطباء وهيئة التمريض.

مشروعات حياة كريمة

وقال محافظ قنا، إن المنشآت الطبية التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، خاصة أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضي والمترددين بما يحقق حياة كريمة وآدمية لهم.