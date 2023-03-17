عمرو يوسف ينشر فيديو من كواليس تدريبه على الرماية استعدادا لـ«الكتيبة 101»

شارك الفنان عمرو يوسف جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو له خلال التدريبات على استعدادا لدوره في مسلسل الكتيبة 101، المقرر عرضه في رمضان 2023.

ونشر عمرو يوسف، الفيديو، وعلق عليه: تدريبات الرماية مع المقاتل البطل الأخ والصديق إسلام العزب.

ومن المفترض أن يجسد عمرو يوسف في المسلسل دور الرائد نور صلاح العزب.

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 مكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وفتحي عبد الوهاب، ووفاء عامر، وإسلام جمال، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.