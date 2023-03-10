المنتج تامر مرسي ينشر برومو مسلسل «الكتيبة 101» لـ عمرو يوسف وآسر ياسين

طرح المنتج تامر مرسي، مالك شركة «سينرجي»، برومو مسلسل «الكتيبة 101»، الذي من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان الكريم، على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعلق «مرسي» على البرومو: «رمضان 2023، إن شاء الله، حصرياً على أون».

مسلسل «الكتيبة 101» على قناة «أون»

شارك الفنان عمرو يوسف جمهوره بصورة البوستر عبر حسابه على «فيس بوك» مصحوبة بتعليق: «بدأ العد التنازلي، 14 يوما على شهر رمضان الكريم، نوعدكم بعمل مختلف ينال إعجابكم إن شاء الله، رائد نور صلاح العزب».

أبطال مسلسل «الكتيبة 101»

ويشارك في مسلسل «الكتيبة 101» عدد كبير من الفنانين منهم عمرو يوسف وآسر ياسين وفتحي عبد الوهاب ووفاء عامر وعدد كبير من الفنانين، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.