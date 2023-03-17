تفاصيل انتشال جثة طفل مجهول الهوية من البحر اليوسفي بالمنيا

جثة طفل مجهول الهوية كانت طافية على مياه البحر اليوسفي أمام قرية أم برك في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، عثر عليها الأهالي في ساعة متأخرة من الليل فأبلغوا الأجهزة الأمنية، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشالها وإيداعها بمشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي من تحرياتها لكشف ظروف وملابسات الحادث الغامض.

جثة طفل مجهول الهوية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد عثور أهالي قرية أم برك التابعة غرب مركز ملوي، على جثة مجهولة طافية في مياه البحر اليوسفي، في ظروف غامضة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال الجثة وتم إيداعها بمشرحة المستشفى التخصصي، وبمناظرتها بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الجثة لطفل ذكر مجهول الاسم والعنوان، وعمره نحو 5 سنوات.

بالعرض على النيابة العامة، كلفت الطب الشرعي بمناظرة الجثة ومعرفة سبب الوفاة وتحديد هل توجد إصابات ظاهرية من عدمه، وكيفية حدوث الوفاة، وتحديد هل هناك شبهة جنائية طبية في الوفاة أم لا، وإعداد تقرير تفصيلي بنتائج الكشف الطبي.

البحث عن أهلية الطفل

كما كلفت النيابة العامة، إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، باتخاذ إجراءات النشر عن الجثة للتوصل إلى الأهلية، وسبب غرق الطفل المجهول في البحر اليوسفي.