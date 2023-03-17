«شعبة الدواجن»: استقرار أسعار البيض في الأسواق قبل حلول شهر رمضان

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة ان هناك حالة من الهدوء تشهدها أسعار البيض في الأسواق الفترة الحالية حيث يستقر سعر البيض الأبيض عند 95 جنيها والبيض الأحمر 97 جنيها، ويبلغ سعر البيض البلدي 105 جنيهات.

اقبال المواطنين على شراء البيض

وأضاف السيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك إقبالاً من جانب المواطنين على شراء البيض طوال العام ومن المتوقع زيادة الطلب مع دخول شهر رمضان المبارك ولن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات في أسعار البيض أو الدواجن.

استقرار أسعار البيض الفترة المقبلة

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة أن من أسباب استقرار أسعار البيض الفترة الحالية زيادة انتاج الدواجن الذي أدى إلى وفرة المعروض في الأسواق بالاضافة الي دخول شحنات جديدة من الدجاج المجمد البرازيلي متوقعا استمرار استقرار الأسعار، حتى نهاية شهر رمضان.