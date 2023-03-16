رئيس شعبة الدواجن: استقرار أسعار البيض في الأسواق.. و«الأحمر» بـ97 جنيها

تشهد أسعار البيض استقرارا في الفترة الحالية بالسوق المصرية، بحسب ما ذكره سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، ومن المتوقع الاستمرار في استقرارا الأسعار الفترة المقبلة.

وقال رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، إن تتراوح أسعار البيض في المزرعة اليوم، البيض الأبيض 95 جنيهًا ووصل سعر البيض الأحمر إلى 97 جنيهًا، وبالنسبة للبيض البلدي سعره 105 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وشرح السيد أن أسعار البيض هذه الفترة تشهد استقرارا في السوق المصرية بسبب زيادة المعروض، ومن المتوقع استمرار في استقرارا الأسعار بحسب وصف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

استقرار أسعار البيض

وأوضح أن من المتوقع أيضا الاستمرار في استقرار أسعار البيض لبعد رمضان وزيادة المبيعات عليه بشكل كبيرة في هذا الشهر.

استقرار أسعار الدواجن

يذكر أن تشهد أسعار الدواجن الفترة الحالية استقرارا في السوق المصرية بسبب وفرة المعروض بحسب رئيس شعبة الدواجن سامح السيد، ومن المتوقع الاستمرار في ذلك لبعد رمضان.