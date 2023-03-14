بروتوكول بين محافظ شمال سيناء و«التضامن» و«مصر الخير» لتطوير الحضانات

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومؤسسة مصر الخير، لتطوير 21 قاعة حضانة على مستوى المحافظة، بهدف رفع كفاءة الحضانات وتوفيق أوضاعها ودعم مهارات مقدمي الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد جمعيات أهلية.

ووقع البروتوكول كل من، علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، صابر حسن حسين رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير وممثلي الجمعيات الأهلية، بحضور علاء صادق مدير المشروع بمصر الخير، محمد راجح مدير مكتب مصر الخير بشمال سيناء.

وقال المحافظ إنَّ المشروع يأتي في إطار تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.. مشروع تطوير حضانات الجمعيات الأهلية بشمال سيناء، بهدف رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمي الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد من الجمعيات الشريكة بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أن عمليات التطوير تشمل الصيانة والتطوير الإنشائي والبنية التحتية مع تجهيز القاعات بالإضافة إلى دعم مهارات مقدمي الخدمة من معلمات وميسرات ومشرفات لتوفير البيئة التربوية والصحية الامنة للأطفال والتي تضمن لهم كل الإمكانيات القادرة على تشكيل سلوكهم بشكل تربوي سليم وذلك في إطار المرحلة الثالثة من البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وأشار المحافظ إلى المرور الشهري على الحضانات وتكريم الحضانات المميزة، مطالبا بالاستفادة من المشروع والذي نفذ في مرحلته الأولى بمدينة العريش في 13 حضانة بـ50 قاعة، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظة ومؤسسة مصر الخير.

وأشار محسن ناجي مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تستهدف تطوير 550 قاعة طفولة مبكرة على مستوى الجمهورية في المرحلة الثالثة من البرنامج بتمويل من وزارة التضامن بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأضاف علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بـ شمال سيناء إلى أن المديرية تقوم بالتنسيق مع مصر الخير، لاختيار وتأهيل الحضانات وتوفيق أوضاعها كما تقوم بالالتزام بتطبيق الأنشطة والممارسات التربوية والتعليمية المعتمدة من الوزارة التي سيتم تدريب المديرات والمعلمات والميسرات عليها من خلال المشروع، والالتزام بالمناهج التعليمية والتربوية المتفق عليها من وزارة التضامن الاجتماعي.

بدوره، أكد رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير إنَّ تنفيذ البرنامج يأتي استكمالا للأنشطة التعليمية في مجال الطفولة المبكرة التي تقوم بها مصر الخير في محافظات الجمهورية ومنها شمال سيناء، مشيرا إلى أن المؤسسة سبق وقد قامت بتطوير 50 قاعة داخل المحافظة وذلك إطار المرحلة الثانية للبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم، إذ تستهدف مؤسسة مصر الخير تطوير 250 قاعة طفولة في المرحلة الحالية من المشروع.

وأشار علاء صادق مدير المشروع إلى أنَّ تطوير الحضانات يشمل توفيق الأوضاع واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والتطوير الهندسي والإنشائي للحضانات من أعمال دهانات وأرضيات وصيانة دورات المياه والكهرباء وكذلك توفير الأثاث المناسب والألعاب والمعينات التعليمية للأطفال مما يساعد في رفع نسب الالتحاق الحضانات، إضافة إلى تدريب المسيرات على أحدث الأساليب التربوية للتعامل مع الأطفال في هذه المرحلة العمرية وفق المنهج والمعايير المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي «البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة».

ويأتي ذلك استكمالًا لما قامت به المؤسسة من أنشطة في مجال الطفولة المبكرة إذ تولت مصر الخير بتطوير 455 قاعة طفولة مبكرة في 10 محافظات لخدمة ما يقرب من 9 آلاف طفل و630 ميسرة وكادر تنفيذي.