برنامج «صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن «منتدى المرأة العالمي للفنون»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أبرز فعاليات منتدى المرأة العالمي للفنون»، حيث قالت نشوى عمران، إحدى الفنانات التشكيليات المشاركات، إنها ليست المرة الأولى التي تشارك فيها.

انتظام في التبادل الثقافي مع جميع أنحاء العالم

وأضافت «عمران»: «هناك انتظام في التبادل الثقافي مع جميع أنحاء العالم، وهناك اهتمام في كل عام بيوم المرأة العالمي تنظيم هذا الإيفنت، جرى تنظيم إيفنت في الأقصر، وإيفنتات أخرى في الجونة وغيرها، ذهبنا إلى أماكن لم يرها الأماكن من قبل، وهو ما زاد معدلات الجذب السياحي».

أهمية شهر المرأة

أما مي حشمت، إحدى المشاركات فقالت: «هذا الشهر مهم لأن به يوم المرأة العالمي وعيد الأم، هذا المنتدى احتفاءً بالمراة بشكل عام، والجديد في هذا العام وجود تجربة مميزة جدا في معبد حتشبسوت في محافظة الأقصر، والورشة جرى تقسيمها ما بين الأقصر والغردقة والجونة، قضينا 10 أيام عملنا فيهم على 3 أعمال متأثرين بكل مكان ذهبنا إليه، ذهبنا إلى رحلات سياحية لشواطئ مختلفة وتأثرنا بالاماكن التي ذهبنا إليه والكل سعيد، وبخاصة أن التجارب مختلفة ما بين الغردقة والجونة والأقصر، والجمهور يتفاعل معانا».