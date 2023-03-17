السيسي: تكلفة المرحلة الأولى من «حياة كريمة» 350 مليار جنيه والثانية والثالثة قد تصل لتريليون

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه حينما أطلقنا مشروع «حياة كريمة» توقعنا أن تصل تكلفته إلى 700 أو 800 مليار جنيه، لكن المرحلة الأولى من «حياة كريمة» التي شارفنا على الانتهاء منها وصلت تكلفتها لأكثر من 350 مليار جنيه، متابعًا: «المرحلة الثانية والثالثة ممكن تصل لما يقرب من تريليون جنيه».

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف»، باستاد القاهرة الدولي، أننا اليوم نشهد نجاحًا جديدًا كتبته أيادي المصريين المخلصين في مجتمع مدني يستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية لتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، فتعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، مستهدفين في ذلك الوصول إلى الأسر والفئات الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.

مبادرة «كتف في كتف»

وتأتي مبادرة «كتف في كتف» نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».