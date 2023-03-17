الرئيس السيسي: شرفت بتحمل مسؤولية الوطن استجابة لندائكم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه منذ 9 سنوات واستجابة لندائكم شرفت بتحمل مسؤولية هذا الوطن، مستعينا على هذه الأمانة بالله ومعتمدا على ثقتي في قدرات المصريين، ومتيقنا بأن الله لايضيع أجر من أحسن عملا، ساعيا من أجل رفعة ورقي هذا الوطن بالعمل الدؤوب والنوايا الصادقة، وعلى قدر الصعوبات والتحديات التي واجهتنا لإعادة مصر لمسارها الصحيح بقدر ما كان العزم والإصرار على خوض غمار هذه التحديات لتحقيق النصر المبين في معركتي البقاء والبناء.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته باستاد القاهرة الدولي، في احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف»، أنه لسنوات عديدة تمسكنا فيها بوطننا، أمنا به وعملنا من أجله وسعينا فيها للسلام والأمن والاستقرار وانتهجنا طريق البناء والتنمية وواجهنا فيها من المصاعب الكثير، ولكن في كل مرة كنا قادرين على تجاوزها والخروج منها أكثر قوة وصلابة.

وتأتي مبادرة «كتف في كتف» نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».