«كتف في كتف» ملحمة عطاء للجميع.. التحالف الوطني يطلق المبادرة من استاد القاهرة تحت رعاية الرئيس (ملف خاص)

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، انطلقت اليوم «الجمعة» الاحتفالية الجماهيرية الكبرى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع ضمن مبادرة «كتف فى كتف»، أحدث مبادرات التحالف، التى انطلقت منذ أيام وتستهدف توجيه الدعم لأكثر من 20 مليون مستفيد، وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية، فى جميع محافظات الجمهورية، تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

وتعد تلك الاحتفالية هى الأكبر من نوعها التى نظمها التحالف ويشارك بها كافة مؤسساته، والتى بلغت 34 كياناً تنموياً يشمل كبرى مؤسسات العمل الأهلى فى مصر، فضلاً عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، قدموا جميعاً ملحمة عطاء كبيرة وصلت إلى أغلب محافظات الجمهورية.

وتمثل مبادرة «كتف فى كتف» تلاحم الدولة والمجتمع المدنى مع المواطنين، للتخفيف عن كاهل الأسر البسيطة المستحقة فى مختلف المحافظات، قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث وصلت المبادرة إلى المحافظات الحدودية والصعيد ووجه بحرى ومدن القناة، إيماناً من الرئيس السيسى بالطاقات والجهود التى تمتلكها مؤسسات العمل الأهلى كشريك أساسى فى التنمية، وهو ما تُرجم لأكثر من فعل آخرها المبادرة الأكبر فى نوعها «كتف فى كتف»، التى اعتمدت على قواعد البيانات الموحدة لدى التحالف الوطنى، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالفعل، ومنع ازدواجية المنفعة بما يضمن النجاح الكامل للمبادرة التى تعد واحدة من أكبر مبادرات الحماية الاجتماعية.