السيسي: المصريون يؤدون دورا مهما في أوقات صعبة.. وهدفنا أن يعيش الناس حياة كريمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن الهدف من مبادرة «كتف فى كتف» هو المساهمة فى تخفيف الأزمة الكبيرة اللى بتمر بها مصر من غلاء الأسعار، مثل غيرها من الدول.

وأضاف الرئيس، عقب وصوله إلى استاد القاهرة الدولى، مساء اليوم، للمشاركة فى احتفالية إطلاق مبادرة «كتف فى كتف»: «أنا مش عارف أشكركم كلكم إزاى، شايف قدام منِّى شباب وشابات وأعمار مختلفة، حتى لسَّه كان فيه متطوع صغير بيقول لى إحنا موجودين، وعايز أقول لكم حاجة مهمة: المصريين كلهم باختلاف طبقاتهم، شايف قدام منِّى شريحة من كل المجتمع المصرى، من رجال الأعمال والقطاع الخاص، والدولة، والدنيا كلها بتقوم بدور جميل جداً فى وقت صعب».

وأكد الرئيس «السيسى»: «النهارده كان لازم آجى أشكر وأقدر لكم كل اللى بتعملوه وهتعملوه، إن إحنا نساهم فى تخفيف آثار الأزمة الكبيرة اللى بتمر بيها الدنيا ومصر من غلاء الأسعار، ونكون موجودين ونلف على البيوت ونخفف على الناس الأسعار من خلال الـ5 ملايين كرتونة، بالإضافة إلى إنه فيه ناس كتير بتعمل كده، وأنا على علم بحاجات كتير بتتعمل، الهدف منها أن الناس فى مصر فى الأيام الكريمة دى تعيش حياة كريمة».

الرئيس: هدف المبادرة هو التخفيف من آثار الأزمة الكبيرة اللي بتمر بها الدنيا ومصر

وتابع: «أشكركم، وتقديرى للجميع، وكلامى للجميع، ودعواتى لكم بالخير والسلام، فمن الحاجات الجميلة جداً أن نعمل لإدخال السرور والبهجة على الناس، وأتصور باللى إحنا بنعمله ده وبوجودكم بصرف النظر بتقدم إيه، بس كفاية إنك بتخبط على بيته، وبتقول له أنا شايفك وحاسس بيك.. فأنا بشكركم جميعا وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين».

وكانت الاحتفالية قد بدأت بمشاركة آلاف المتطوعين من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على استاد القاهرة الدولى منذ الصباح الباكر أمس، وبمشاركة وفود من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية، كمؤسسة حياة كريمة وجمعية رسالة ومؤسسة صناع الخير وحزب مستقبل وحماة وطن.

احتفالية «كتف في كتف»

وشاركت مؤسسة «حياة كريمة»، اليوم الجمعة، فى احتفالية «كتف فى كتف»، التى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، باستاد القاهرة الدولى، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، احتفالاً بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة فى تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية، ضمن مبادرة «كتف فى كتف» التى أطلقها «التحالف» لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، بمشاركة 34 كياناً تنموياً تضم كل مؤسسات العمل الأهلى فى مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.