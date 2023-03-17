النائبة دينا هلالي: الرئيس يثق في طاقات المصريين لتجاوز التحديات الراهنة

قالت النائبة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفالية إطلاق مبادرة كتف في كتف، التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي في استاد القاهرة الدولي، جسدت ثقته فيما يمتلكه الشارع المصري من طاقات مُلهمة في رفض الصعاب والتآزر كتف بكتف حتى تجاوزها للبناء من جديد وتغيير الواقع مهما كانت التحديات.

كلمة الرئيس اليوم

وأشارت إلى أن كلمته وسط ما رأيناه من حشد جماهيري كبير واصطفاف قاطرات كتف في كتف لتقديم المساعدات الغذائية بعدد 6 ملايين كرتونة، ينقل للجميع مشهدا إنسانيا ظاهرهه التضامن والتكافل، وباطنه الإخلاص والاستعانة بالله، بنجاح جديد تكتبه أيادي المصريين بالشراكة مع مجتمع مدني يستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، موضحة أن الرئيس يضع أولوية لتحسين جودة حياة نحو 58 مليون مصري من خلال حياة كريمة بتأكيده مواصلة إنهاء مراحلها.

كتف في كتف امتداد لوصل الخير

وأضافت أن مبادرة كتف في كتف تعد أداة ممتدة لمبادرة وصل الخير التي أُطلقت في شهر رمضان الماضي؛ تعزيزًا لبرامج الحماية الاجتماعية، ولتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية، وكذلك للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، التي تبرز أهمية التراحم والتكاتف بين الشعب في ظل تداعيات المرحلة الحالية.

واعتبرت أن تلك المبادرة ترسخ لفعالية المجتمع المدني كشريك أساسي في العملية التنموية التي تقودها مصر، والتعاون من أجل تكريس الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجا والأسر الأقل دخلا بزيادة عدد المنتفعين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم؛ لما تقتضيه طبيعة المرحلة إثر ما خلفته الأزمة الاقتصادية العالمية من آثار تضخمية ضربت العالم وألقت بظلالها على الدولة المصرية وعلى الجميع؛ بما يضمن مساندة المواطن البسيط في المقام الأول وتمكينه من تجاوز مصاعب الحياة.

تحقيق الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري

ولفتت إلى أن تلك المبادرة التي تعد الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري، تنقل رسالة للجميع بأهمية التلاحم والترابط في تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، من خلال الاحتفالية التي أقيمت اليوم باستاد القاهرة، كما أنها ترسخ من العدالة الاجتماعية من خلال انتشار التحالف بكل مناحي الجمهورية وصولًا إلى المحافظات الحدودية، وما لديه من آلاف المتطوعين المتدربين بتوزيع 4 ملايين صندوق مواد غذائية لتوفير الاحتياجات الضرورية الآنية لكل المستحقين بكل شبر بأرض مصر، كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين.

وشددت هلالي على اهتمام القيادة السياسية بالعمل الأهلي وإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني، ما ساعد في تهيئة المناخ للاستفادة من قدراته وطاقاته فيما يخدم محدودي الدخل ويؤمن غذائهم، لا سيما وأنها تستكمل ما قدمه التحالف من مبادرات سابقة كان لها تأثير ودور فعال وإيجابي في المجتمع بهدف مساعدة المواطن المصري على الصمود أمام الأعباء الحالية وتخطيها ومنها ستر وعافية وخيرك سابق.