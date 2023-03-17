«حياة كريمة» لقناة الحياة: 1500 متطوع بمبادرة «كتف في كتف» بأسوان

قال الدكتور محمد صلاح منسق عام مؤسسة حياة كريمة في أسوان، إنه جرى بذل مجهود كبير خلال الفترة الماضية من خلال مبادرة «كتف في كتف»، بداية من حصر المستحقين على مستوى المحافظة، وتجهيز المواد الغذائية، وبدء الفعاليات المختلفة، بمشاركة 1500 متطوع.

«كتف في كتف» نتاج لمبادرات سابقة

وأضاف «صلاح»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مبادرة «كتف في كتف» ليست الأولى من نوعها التي يجري تنفيذها من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لكن نتاجا لمبادرات جرت مسبقا مثل «ستر وعافية»، و«قطار الخير»، وغيرها من المبادرات المختلفة.

ولفت أن ما يميز مبادرة «كتف في كتف» تضافر الجهود الموجودة على نطاق واسع للغاية من مؤسسات المجتمع المدني في المبادرة، وجرى الدعم من خلال المتطوعين على نطاق واسع.

المتطوعون في أسوان

وأشار إلى أن عدد المتطوعين في أسوان أكثر من 1500 متطوع، وهناك طلبات للتطوع أكثر من الموجودة خلال الفترة المقبلة سيتم ضمهم بأسوان.