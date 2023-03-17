«كتف في كتف» بالدقهلية.. نموذج للتكافل بين أبناء الوطن

قال عبدالكريم محمد، المسئول عن مبادرة «كتف فى كتف» فى محافظة الدقهلية، إننا «ما زلنا مستمرين فى التعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة على جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان المبارك، كنموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد».

وأضاف «عبدالكريم»، فى تصريح لـ«الوطن»، أن «التحالف الوطنى نظم أمس احتفالية جماهيرية فى استاد القاهرة، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، إضافة إلى مشاركة كافة مؤسسات التحالف الوطنى ويضم 34 كياناً تنموياً وكبرى مؤسسات العمل الأهلى فى مصر وكذلك الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الذى يضم 30 اتحاداً نوعياً و27 إقليمياً، التى تعمل فى مختلف المجالات من خدمية وصحية وتعليمية وتوعوية وعمرانية وغيرها من الخدمات».

«عبدالكريم»: ما زلنا مستمرين في التعبئة وتوزيع الـ4 ملايين كرتونة

وقال بيان المبادرة إن «كتف فى كتف هى أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ليقدم نموذجاً جديداً للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، الأمر الذى يعكس مدى ترابط الشعب، وقدرته على تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعى بين أفراده باستهداف الفئات الأكثر احتياجاً قبل حلول شهر رمضان المبارك بتوفير 4 ملايين كرتونة مواد غذائية تغطى كافة محافظات، فضلاً عن إقامة مطابخ لتوزيع الوجبات الساخنة للمواطنين، بمشاركة متطوعى التحالف الوطنى بجميع ربوع الجمهورية».

وأضاف: «انطلقت فعاليات المبادرة فى استاد القاهرة، أمس، للبدء فى تحرك المتطوعين بجميع المحافظات لإدخال البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر استحقاقاً وتأكيد أن المصريين دائماً كتف فى كتف، والمبادرة تأتى نتاجاً لإيمان الرئيس عبدالفتاح السيسى بقدرات مؤسسات العمل الأهلى كشريك أساسى فى التنمية، الأمر الذى بات جلياً بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قبل عام من الآن، وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولاً لأكبر مبادرة فى تاريخ العمل الأهلى».