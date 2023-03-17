«الأورمان» لـ قناة الحياة: «كتف في كتف» ترتقي بحياة المواطن الأولى بالرعاية

قال محمد فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، إن مبادرة «كتف في كتف» تعتبر أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية، وتعكس حرص مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، الأعضاء في التحالف، على الارتقاء بحياة المواطن الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

فؤاد: «كتف في كتف» تهدف لتوزيع 4 ملايين كرتونة

وأضاف «فؤاد» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، أن جمعية الأورمان حرصت كل الحرص على المشاركة في مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وتشارك في «كتف في كتف» التي تهدف إلى توزيع 4 ملايين كرتونة، بتعبئة 500 ألف كرتونة، وتوزيعها على الأهالي الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل، بالتنسيق مع باقي أعضاء التحالف.

واختتم: «دي ملحمة بين منظمات المجتمع المدني، وبننطلق من كل مكاتبنا على مستوى الجمهورية لتوزيع ما يحتاجه أهالينا من كل محافظات مصر، وبنناشد كل المصريين خليكوا مع الجمعيات الفترة اللي جاية علشان نوصل لكل المستحقين على مستوى الجمهورية».