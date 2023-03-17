رئيس جامعة الزقازيق يُشيد بمبادرة «كتف في كتف»

شارك الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق في فعاليات احتفالية «كتف في كتف»، التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، باستاد القاهرة الدولي، احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة فى تعبئة 6 ملايين كرتونة مواد غذائية، تمهيداً لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان الكريم.

رئيس جامعة الزقازيق يشيد بمبادرة «كتف في كتف»

وأعرب الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، عن سعادته للمشاركة بتلك الاحتفالية التي تُقام برعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً حرص الدولة المصرية على دعم هذه المبادرات الوطنية المجتمعية، التي تعد تعزيزا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي، ومن أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

وأشاد رئيس الجامعة بمبادرة «كتف فى كتف»، مؤكداً أنها فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة الهادفة إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أن تلك المبادرات تُجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

وأشار الدكتور «الدرندلي»، إلى أهمية التوسع في مثل هذه المبادرات التنموية والتطوعية، من مختلف مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، بهدف تأمين احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، خصوصًا مع حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصر أمنها واستقرارها، ويعيد مثل هذه المناسبات على مصر وأهلها بالخير واليمن والبركات.