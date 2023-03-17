«كتف في كتف» بالمنوفية: مبالغ مالية وسلع غذائية وطبية وأجهزة للمقبلات على الزواج

نجحت مبادرة «كتف فى كتف» بمحافظة المنوفية، فى تحقيق نتائج إيجابية كثيرة من خلال التحالف الوطنى للعمل الأهلى، حيث يستفيد عشرات الآلاف من أبناء المحافظة فى جميع القرى والمدن من المبادرة، التى تشمل توزيع مبالغ مالية وكراتين سلع غذائية وطبية والعديد من الأنشطة الأخرى التى تهدف إلى مساعدة المواطنين وفق توجيهات القيادة السياسية.

وأكد عطية علاء الدين، منسق مبادرة كتف فى كتف، ومؤسسة العربى لتنمية المجتمع فى المنوفية، أن المبادرة نجحت فى توزيع أكثر من 16 ألف كرتونة سلع غذائية على المواطنين فى جميع المراكز، والتى تشمل أكثر من 11 كيلو شاملة جميع احتياجات الأسرة، فضلاً عن توزيع شنط طبية على الطلاب فى المدارس، التى تحتوى على معجون أسنان ومواد طبية أخرى للحفاظ على صحة الطلاب.

وأضاف «علاء الدين»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المبادرة تقوم بتوزيع مبالغ مالية قبل شهر رمضان المبارك على الأسر الأولى بالرعاية فى محافظة المنوفية، وتشمل توزيع مبالغ على أكثر من 25 ألف أسرة، مؤكداً أن الأنشطة مستمرة قبل وخلال شهر رمضان.

وأوضح منسق مبادرة كتف فى كتف، ومؤسسة العربى لتنمية المجتمع فى المنوفية، أن المبادرة نجحت فى توحيد صفوف الجمعيات والمؤسسات الخيرية على مستوى الجمهورية، كما أشعلت روح المنافسة بين كل الجمعيات وهو تنافس محمود فى الخير ومساعدة غير القادرين، قائلاً: «مبادرة كتف فى كتف زادت من التعاون وروح المنافسة بين الجميع، وما زلنا نحقق أهداف المبادرة ونتمنى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن مبادرة كتف فى كتف فى محافظة المنوفية نجحت أيضاً فى مساعدة المقبلات على الزواج من خلال تقديم الأجهزة الكهربائية لهن، فضلاً عن توفير مساعدات شهرية.

ولفت «علاء الدين» إلى أن مؤسسة العربى لتنمية المجتمع تواصل تقديم المساعدات ليس فى محافظة المنوفية فقط، وإنما على مستوى عدد من المحافظات الأخرى، ضمن مبادرة «كتف فى كتف»، حيث يتم توزيع الآلاف من كراتين السلع الغذائية قبل شهر رمضان، فضلاً عن مساعدات أخرى مالية وعينية كبيرة.