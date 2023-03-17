إجراء 25 عملية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في البحيرة

نجح الفريق الطبي بمستشفى الدكتور حمدي الطباخ بأبوحمص بالبحيرة في إجراء 25 عملية جراحية فى تخصصات متنوعة، للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفى.

وأجرى قسم الجراحة العامة 9 عمليات من ذات مهارة وكبرى ومتوسطة، كما قام قسم النساء والتوليد بإجراء 6 عمليات ذات مهارة، وأجرى قسم الأنف والأذن والحنجرة 10 حالات استئصال اللوزتين.

إشادة بجهود الأطباء

ومن جانبه أشاد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك في هذه العمليات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الرئيس بالقضاء على قوائم الانتظار بالنسبة للعمليات الجراحية وأن الدولة تُولي اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة في التخصصات الدقيقة.

القضاء على قوائم الانتظار في البحيرة

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار القضاء على قوائم الانتظار وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر لكل العاملين بمستشفى الدكتور حمدي الطباخ لمجهودهم المتميز، ونجاحهم في إجراء مثل هذه العمليات، التي تمنح الأمل للمريض.