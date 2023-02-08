برنامج «هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» حول القضاء على قوائم الانتظار

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدّمه الإعلامي باسم طبانة، على قناة «extra news»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والذي جاء بعنوان «قوائم انتظار العمليات الجراحية ماضي لن يعود».

المبادرات الصحة حققت نجاحات كبيرة

وقال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إن المبادرات الرئاسية في ملف الصحة، حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن «القضاء على قوائم الانتظار» كانت إحدى المبادرات الأساسية التي أطلقتها الدولة في ملف الصحة، إذ أنه كان هناك حالات حرجة تحتاج لإجراء العمليات بشكل فوري ولا يمكنها الانتظار.

أهمية مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار»

وأشار «مغاوري»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامي باسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إلى العديد من المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة وكان لها تأثيرا إيجابيا على المجتمع، مثل مبادرات «100 مليون صحة»، «مكافحة التقزم والأنيميا بالنسبة لأطفال المدارس»، و«صحة الأم والطفل»، وغيرها من المبادرات التي انتشرت في ربوع الجمهورية وتستهدف حياة المواطن المصري.

وتابع، أن «القضاء على قوائم الانتظار» كانت على رأس المبادرات التي استطاعت القضاء على الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخل جراحي سريع بدلًا من الانتظار لشهور كثيرة وسنوات.