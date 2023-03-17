أماكن طرح سكن لكل المصريين 4.. الشروط وموعد التقديم

حددت وزارة الإسكان، تفاصيل أماكن طرح سكن لكل المصريين 4 والشروط وموعد التقديم، وذلك لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، موضحة أن الوحدات السكنية جاهزة للتسليم الفوري، وجرى مراعاة إنشاء هذه الوحدات السكنية بطابع متميز من حيث نوعية التشطيب وشكل الواجهات، وتقييم الوحدات وأسعارها وفقًا للموقع ونسبة التميز.

أماكن طرح سكن لكل المصريين 4

بحسب تقرير صادر عن وزارة الإسكان، تتمثل أماكن طرح سكن لكل المصريين 4، في بياض العرب بمحافظة بني سويف والقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ودمنهور بمحافظة البحيرة، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، فضلاً عن مدينتي الزرقا وشطا بدمياط.

شروط التقديم لسكن لكل المصريين 4

جاء شروط التقديم لسكن لكل المصريين 4 كالآتي:

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة سواء الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.

- الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية هو 6 أشهر من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل.

- إعطاء مهلة إضافية قدرها 6 أشهر لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها.

- الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

- سداد العميل لمبلغ مُقدم جدية الحجز والتقدم لحجز الوحدة السكنية بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات تفصيليًا بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية.

- يجوز للعميل المتقدم بحجز وحدة سكنية تغيير/استبدال وحدات سكنية مع عميل آخر لمرة واحدة فقط قبل التعاقد ومنح التمويل واستلام الوحدة مع الإلتزام بسداد فروق القيمة السعرية للوحدة البديلة.

مساحات سكن لكل المصريين 4

حددت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل مساحات سكن لكل المصريين 4، موضحة أن المساحات تبدأ من 75 مترًا وتصل إلى 127 مترًا.

موعد التقديم لسكن لكل المصريين 4

وفق وزارة الإسكان، يمكن للمواطنين تسجيل طلباتهم وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من الأحد 26 مارس وحتى الخميس 13 أبريل، على أن يتم فتح باب حجز الوحدات إلكترونيًا خلال الفترة من الأحد 30 أبريل وحتى الخميس 4 مايو، من هنا.