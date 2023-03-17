كراسة شروط «سكن لكل المصريين 4».. التخصيص بأسبقية الحجز إلكترونيا

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يمكن للراغبين في الحجز بإعلان "سكن لكل المصريين 4" لمتوسطي/فوق متوسطي الدخل والذي يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري الاطلاع على كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني للصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري «https://nch.shmff.gov.eg/» على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز إلكترونيًا.

وأوضحت أنه سوف يتم تطبيق نظام الأولوية، حيث تكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة.

الشروط العامة لحجز وحدات سكنية لإعلان "سكن كل المصريين 4"

أشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه يتم تطبيق عدد من الشروط العامة على المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن هذا الإعلان، وهي كالتالي:

- أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثـر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021.

- الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية (6 أشهر) من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، وإعطاء مهلة إضافية قدرها (6 أشهر) لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها.

- أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا.

- يحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.

- في حالة التعاقد نقداً يستثنى مما سبق، ولاينطبق على المتقدم شرط سبق الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري المذكورة بأعلاه.

الشروط العقارية الواجب اتباعها في حجز وحدات سكن كل المصريين

قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن هناك عددا من الشروط العقارية الواجب اتباعها أيضًا، وهي أن الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

وتابعت: وسداد العميل لمبلغ مُقدم جدية الحجز والتقدم لحجز الوحدة السكنية/الوحدات السكنية بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيليًا بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء، كما يعتبـر قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة النافية للجهالة والعلم التام بالمواقع محل الطرح والوحدة التى تقدم لحجزها.