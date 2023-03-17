حريق هائل في مخزن أقطان بالهرم.. والدفع بـ4 سيارات إطفاء

نشب حريق في مخزن أقطان بالهرم نتج عنه احتراق المخزن بالكامل، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم أحمد عصام يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بمخزن أقطان المريوطية دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة بصحبة الحماية المدنية.

الاحتباس الحراري سبب الحريق

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمخزن في الطابق الأرضي داخل عقار مكون من 8 طوابق، وجرى احتراق المخزن بالكامل ويرجح أن سبب الحريق احتباس حراري بقطع التنجيد، وجرى إخماد الحريق والتبريد بعدد 4 سيارات إطفاء ولم يمتد الحريق إلى العقار ولا توجد وفيات أو إصابات، وجرى ضبط مالك المخزن لعدم وجود ترخيص للمخزن.

إحالة المحضر للنيابة العامة

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.