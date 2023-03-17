ألمانيا ونيوزيلندا واليابان يحصدون الذهب بختام كأس العالم للدراجات

اختتمت اليوم الجمعة منافسات بطولة كأس العالم للدراجات التي أقيمت على مضمار ستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 14 وحتى 17 مارس الجاري بمشاركة 58 دولة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأسفرت نتائج سباقات اليوم الختامي للبطولة عن النتائج التالية: في نهائي ماديسون رجال، حققت ألمانيا الميدالية الذهبية وهولندا الفضية ونيوزلندا البرونزية.

هاري لافرنسين الهولندي يفوز بذهبية اسبرنت الرجال

وفي نهائي سبرنت رجال للدراجات فاز الهولندي هاري لافريسين بالميدالية الذهبية، والفضية لميخايل ياكوفليف، والبرونزية للياباني كايا أوتا.

أما سباق كيرين سيدات ففازت اليابانية مينا ساتو بالذهبية والبلجيكية نكي دجرندلي بالميدالية الفضية، والألمانية اليسا بروبستر الميدالية البرونزية.

في سباق الأمنيوم سيدات، فازت لاعبة نيوزلندا آلي ولستون بالميدالية الذهبية، والفضية جاءت للاعبة فرنسا فيكتوريا بيرتو، والبرونزية للاعبة الدنمارك امالي ديدريكسن.

إشادة رؤساء البعثات بالتنظيم المبهر للبطولة

وأشاد رؤساء بعثات الدول المشاركة في البطولة بالتنظيم المميز للبطولة، والذي عكس قدرة مصر على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، بما يؤكد أحقية مصر بالحصول على شرف تنظيم بطولة العالم المقبلة، والتي قرر الاتحاد الدولي إسناد تنظيمها إلى مصر.

ومن جانبه، أعرب الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي عن اعتزازه بالمستوى التنظيمي الرائع الذي خرجت به البطولة، والذي أشاد به مسؤولو الاتحاد الدولي للدراجات، وممثلو البعثات التي شاركت في البطولة.

وأشار عزام إلى أن نجاح تنظيم واستضافة كأس العالم للدراجات جاء بفضل الدعم الكبير من مؤسسات الدولة المصرية والتي ساعدت على خروج هذا الحدث الرياضي الكبير بالصورة التي تليق باسم مصر.