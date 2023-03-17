اليوم.. ختام كأس العالم للدراجات بإستاد القاهرة بمشاركة 58 دولة

تنطلق صباح اليوم، منافسات اليوم الرابع والختامي لكأس العالم لدراجات المضمار التي تستضيفها مصر بمضمار الدرجات الدولي بإستاد القاهرة وتختتم منافساتها مساء اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشهد منافسات اليوم مشاركة 6 مصريين هم: «شهد سعيد في سباق الكيرين، حسين ناصر وعبد الرحمن سالم في سباق الاسبرنت، ويوسف ذكي وأحمد خالد في سباق الماديسون، وابتسام زايد في سباق الاومنيوم».

وتقسم منافسات اليوم على ثلاث فترات تشهد الفترة الصباحية تصفيات الاسبرنت رجال، وتصفيات الامونيوم سيدات، وتختتم الفترة الصباحية بسباق الدور التمهيدي للاسبرنت رجال.

دور الـ 16 للاسبرنت رجال

وتنطلق الفترة الثانية في الواحدة والنصف ظهر اليوم بالدور الأول الكيرين سيدات، ودور الـ 16 للاسبرنت رجال، وتصفيات الماديسون رجال، ثم دور الثمانية للاسبرنت رجال، ومرحلة الإعادة للدور الأول للكيرين سيدات، ثم ربع نهائي الكيرين سيدات.

وتنطلق الفترة المسائية في السادسة مساء حيث تقام منافسات سباق الاسكراتش للاومنيوم سيدات، ثم نصف نهائي الاسبرنت رجال، والكيرين رجال، يعقبه سباق التمبو للاومنيوم سيدات، ثم نهائي الماديسون رجال، ونهائي الاسبرنت رجال، يليهما سباق الإقصاء للاومنيوم سيدات، ثم نهائي الكيرين سيدات.

اختتام المنافسات بسباق النقاط سيدات

وتختتم منافسات اليوم بسباق النقاط للاومنيوم سيدات حيث ويشارك في البطولة 58 دولة، وتكمن أهمية بطولة كأس العالم للدراجات في كونها إحدى البطولات التي تساهم في النقاط الترتيبية المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.