خبير اقتصادي: الحكومة تدعم برامج الحماية الاجتماعية بـ 70 مليار جنيه سنويًا

جهود متواصلة تبذلها الدولة لدعم الأسر الفقيرة، من خلال التوسع في منظومة الحماية الاجتماعية لمواجهة الأزمة العالمية، لذا أقرت الحكومة حزمة من الإجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية بتكلفة تقدر بـ 70 مليار جنيه.

وقال محي الدين عبد السلام خبير اقتصادي، إن إنفاق الدولة 894 مليار جنيه على برامج الدعم والحماية الاجتماعية في 3 سنوات، يعد رقما ضخما تم من خلاله تقديم الخدمات لـ 55% من الشعب المصري، من خلال تقديم الدعم النقدي المباشر والدعم النقدي غبر المباشر للمواطنين المصريين، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف تحسين البيئة الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.

زيادة دعم برامج الحماية الاجتماعية

واضاف عبد السلام في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن معدل الإنفاق والدعم المقدم لبرامج الحماية الاجتماعية تم زيادته عام 2021/2022 بنسبة تتراوح بين 5% و10% عن العام الذي يسبقه 2020/2021، لافتًا إلى أن ما تقوم الدولة المصرية من برامج لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا غير مسبوق ولم تقم به أي دولة أخرى في العالم.

الدولة قدمت العديد من الدعم المجتمعي عبر المبادرات المختلفة

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة استهدفت تقديم العديد من الخدمات من خلال المبادرات كالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة تكافل وكرامة، لافتًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تقدم نوعي الدعم النقدي المباشر وغير المباشر، إذ أن هذا الخليط من الدعم يحقق أهداف معينة فالدعم السلعي ودعم التموين وصل إلى 93 مليار جنيه، إذ يمثل الدعم السلعي ما يقرب من 60% من إجمالي الدعم المقدم للمواطن في مصر.