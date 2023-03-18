كريم الخولي يحتفل بفوزه في برنامج الدوم بـ«سجدة شكر»

قدم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جائزة نجم برنامج الدوم فئة التقديم التلفزيوني للمتسابق أحمد عيد، والذي سجد شكرًا لله بعد إعلان فوزه بالجائزة.

وتقدم للمنافسة في برنامج الدوم فئة التقديم التلفزيوني أكثر من 7000 موهبة من كل محافظات مصر ووصل للنهائيات كريم الخولي من الإسكندرية وأحمد عيد من محافظة الشرقية.

وكانت لجنة التحكيم مشكلة من الإعلامي محمد سعيد محفوظ والإعلامية ريهام السهلي والإعلامي محمد عبدالرحمن.