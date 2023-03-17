«مستقبل وطن» يشارك بحفل تدشين مبادرة «كتف في كتف» باستاد القاهرة (صور)

شارك حزب مستقبل وطن في مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كتف بكتف، التي أقيمت اليوم في استاد القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى توزيع المواد الغذائية على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا.

ويأتي ذلك في إطار دور الحزب المجتمعي وإيمانًا منه بضرورة توحيد الجهود بما يفيد الوطن، ويساهم في تخفيف المعاناة عن الأسر المصرية وإدخال البهجة على قلوبهم قبل حلول شهر رمضان الفضيل.

دعم الفئات الأكثر احتياجا

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي أقام مساء اليوم حفلا تنظيميا كبيرا باستاد القاهرة احتفالا بمبادرة كتف بكتف التي أطلقها التحالف، وتهدف لدعم الفئات الأكثر احتياجا عن طريق تقديم مساعدات عينية للفئات الأولى بالرعاية والطبقة الأكثر احتياجا حيث تهدف المبادرة خلال الفترة الحالية إلى إعداد 6 ملايين كرتونة غذائية يتم توزيعها على البسطاء خلال شهر رمضان المعظم، التي من شأنها توفير عدد من الاحتياجات الغذائية لما يقرب من 25 مليون مواطن من الفئات البسيطة والأكثر احتياجا.

توصيل خدمات المبادرة لجميع المحافظات

كما أعدت المبادرة خطة تنظيمية جغرافية جيدة من شأنها توصيل خدمات المبادرة لجميع محافظات الجمهورية.