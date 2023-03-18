السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم.. تصل لـ 90 دقيقة

كشفت منذ قليل، الهيئة القومية لسكك حديد مصر موقف التأخيرات المتوقعة في حركة القطارات اليوم، التي تأتي نظرا لما يتم إنجازه من مشروعات قومية ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى في هذه الفترة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور.

تأخيرات القطارات

وأوضحت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات بدلية من خط القاهرة / الإسكندرية 30 دقيقة، خط القاهرة/ أسيوط 60 دقيقة، خط أسيوط /أسوان 60 دقيقة.

وأضافت أن تأخير خط بنها/ بورسعيد 90 دقيقة، خط طنطا/ المنصورة/ دمياط 45 دقيقة، وخط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة 45 دقيقة.

واعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب الإصلاحات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من إنشاء كباري علوية وإنفاق وتجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم واشغالهم.

أسعار تذاكر القطارات من محطة الإسكندرية

- الإسكندرية سوهاج أولى مكيف نصف: 130 جنيها.

- الإسكندرية البلينا أولى مكيف كاملة: 180 جنيها.

- الإسكندرية البلينا أولى مكيف نصف: 130 جنيها.

- الإسكندرية نجع حمادي أولى مكيف كاملة: 185 جنيها.

- الإسكندرية نجع حمادي أولى مكيف نصف: 135 جنيها.

- الإسكندرية قنا أولى مكيف كاملة: 195 جنيها.

- الإسكندرية قنا أولى مكيف نصف: 140 جنيها.

- الإسكندرية الأقصر أولى مكيف كاملة: 200 جنيه.

- الإسكندرية الأقصر أولى مكيف نصف: 145 جنيها.

- الإسكندرية السباعية أولى مكيف كاملة: 215 جنيها.

- الإسكندرية السباعية أولى مكيف نصف: 150 جنيها.

- الإسكندرية إدفو أولى مكيف كاملة: 220 جنيها.

- الإسكندرية إدفو أولى مكيف نصف: 155 جنيها.

- الإسكندرية كلابشة أولى مكيف كاملة: 225 جنيها.

- الإسكندرية كلابشة أولى مكيف نصف: 160 جنيها.

- الإسكندرية كوم إمبو أولى مكيف كاملة: 230 جنيها.

- الإسكندرية كوم إمبو أولى مكيف نصف: 160 جنيها.

- الإسكندرية أسوان أولى مكيف كاملة: 235 جنيها.

- الإسكندرية أسوان أولى مكيف نصف: 165 جنيها.

- الإسكندرية طنطا أولى مكيف كاملة: 65 جنيها.

- الإسكندرية طنطا أولى مكيف نصف: 55 جنيها.

- الإسكندرية القاهرة أولى مكيف كاملة: 90 جنيها.

- الإسكندرية القاهرة أولى مكيف نصف: 65 جنيها.

- الإسكندرية بني سويف أولى مكيف كاملة: 120 جنيها.

- الإسكندرية بني سويف أولى مكيف نصف: 95 جنيها.

- الإسكندرية المنيا أولى مكيف كاملة: 140 جنيها.

- الإسكندرية المنيا أولى مكيف نصف: 110 جنيهات.

- الإسكندرية أسيوط أولى مكيف كاملة: 160 جنيها.

- الإسكندرية أسيوط أولى مكيف نصف: 120 جنيها.

- الإسكندرية سوهاج أولى مكيف كاملة: 175 جنيها.