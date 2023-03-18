كل ما تريد معرفته عن سداد تكاليف حج القرعة 2023.. «س و ج»

اقترب آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة 2023، الذي أعلنته وزارة الداخلية، وهو الشرط الأساسي من أجل استكمال باقي الخطوات لأداء فريضة الحج لهذا العام، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطن معرفته عن سداد تكاليف حج القرعة 2023، في شكل سؤال وجواب.

كم تبلغ قيمة تكاليف حج القرعة 2023؟

أعلنت وزارة الداخلية، أن قيمة تكاليف حج القرعة 2023، هي 175500 جنيه، تنقسم إلى كل من 148500 جنيه قيمة تكاليف الحج، و27000 جنيه قيمة تذاكر السفر بالطائرة.

متى آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة 2023؟

بدأ الفائزون في نتيجة قرعة الحج 2023، سداد تكاليف الحج منذ يوم الاثنين الماضي الموافق 13 مارس الجاري، وحددت وزارة الداخلية يوم الخميس المقبل الموافق 23 مارس، آخر موعد لسداد تكاليف الحج.

ما أماكن تحصيل تكاليف حج القرعة 2023؟

يمكن سداد تكاليف الحج في كل فروع البنوك الوطنية وهي بنك مصر، والبنك الأهلي، وبنك القاهرة، إضافة إلى مكاتب البريد المصري على مستوى محافظات الجمهورية.

ماذا لم لو يُسدد الفائز في قرعة الحج التكاليف في الموعد المحدد؟

أعلنت وزارة الداخلية، أن عدم دفع الفائز في القرعة تكاليف الحج كاملة في المواعيد الرسمية المحددة، يُعتبر تنازلا عن فرصة الفائز في أداء فريضة الحج.