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أسعار الذهب اليوم السبت 18 مارس 2023.. بكم عيار 21؟

كتب:

مريم حنفي
09:10 ص | السبت 18 مارس 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في الأسواق صباح اليوم على آخر تعاملات أمس، وذلك بحسب بيان الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب الأن

وسجل سعر الذهب في الأسواق عيار 24 نحو 2286 جنيها، وعيار 18 سجل 1714 جنيهًا، بينما سجل عيار 21 أمس 2000 جنيه، وعيار 14 سجل 1337.  

وأشارت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 16000 جنيه.

الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، تشهد أسعار الذهب العالمية ارتفاعا في الوقت الحالي، حيث يصل سعر أونصة الذهب عند قيمة 1974 دولارًا. 

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بقلم مريم حنفي