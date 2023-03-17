أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. «اعرف عيار 21 بكام»

كشف موقع «جولد برايس»، عن أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، بدون مصنعية، وخاصة عيار 21 في محلات الصاغة وأسواق المال، وسجل سعر جرام عيار 21 نحو 2000 جنيها للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب 16000 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

ترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم بمصر:

سعر جرام الذهب عيار 21

أوضح موقع «جولد برايس»، أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1995 جنيها للبيع، و2015 للشراء.

ووصل سعر عيار 24، نحو 2280 جنيها للبيع، و2303 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 22، نحو 2090 جنيها للبيع، و2111 جنيها للشراء.

وسجل عيار 18 نحو 1710 جنيها للبيع، و1727 جنيها للشراء.و

وصل سعر عيار 14، إلى 1330 جنيها للبيع، و1343 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 12، نحو 1140 جنيها للبيع، و1151 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل 15960 جنيها للبيع، و16120 جنيها للشراء، وسجل سعر الأونصة 70908 جنيهات للبيع، و71619 جنيها للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب 2,280,000 جنيه للبيع، و2,302,857 جنيه للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 63.09 دولار أمريكي بما يعادل 1943 جنيها.

- عيار 22 وصل إلى 57.83 دولار أمريكي أي نحو 1781 جنيها.

- عيار 21 وصل إلى 55.21 دولار أمريكي أي نحو 1700 جنيها.

- عيار 18 وصل إلى 47.32 دولار أمريكي بما يعادل 1457 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 36.80 دولار أمريكي أي نحو 1134 جنيها.

- عيار 12 وصل لسعر 31.55 دولار أمريكي بما يعادل 971.57 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 23.66 دولار أمريكي بما يعادل 728.68 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,962 دولار أمريكي أي نحو 60432 جنيها.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ441.64 دولار أمريكي أي نحو 13602 جنيه.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ63,090 دولار أمريكي أي نحو مليون و943 ألف جنيه.