شارون ستون تخسر نصف ثروتها بسبب الأزمة المصرفية في أمريكا

كشفت النجمة الأمريكية شارون ستون، عن تأثرها الكبير بالأزمة المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي فقدت بسببها ما يقرب من نصف ثروتها، وذلك وفقا لما أعلنته خلال تكريمها بجائزة الشجاعة في حفل في بيفرلي هيلز، لدعمها لأبحاث سرطان الثدي، كما تحدثت عن رحلتها مع سرطان الثدي وموت شقيقها، وشجعت الحضور على التبرع لقضية نبيلة.

وقالت شارون ستون في كلمتها خلال الحفل: «خسرت للتو نصف أموالي بسبب الأزمة المصرفية، وهذا لا يعني أنني لست هنا، مات أخي للتو وهذا لا يعني أنني لست هنا، هذا ليس وقتًا سهلاً لأي منا»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

شارون ستون تتبرع لصندوق أبحاث السرطان

وتابعت الممثلة: «وقت صعب في العالم، ليس لديّ سياسي يخبرني بما يمكنني فعله وما لا يمكنني فعله، يخبرني هل أستطيع أو لا أستطيع العيش وما هي قيمة حياتي»، وبالرغم من ذلك أكدت أنها ما زالت تخطط لكتابة شيك إلى صندوق أبحاث السرطان التي تصيب النساء.