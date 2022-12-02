شارون ستون: يتهمونني بالجنون لمجرد أنني أتحدث لنفسي كثيرا

استعادت النجمة الأمريكية شارون ستون ذكريات بداياتها الفنية خلال الجلسة الحوارية التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة السعودية.

وقالت ستون إنها تتذكر مشاركتها في مهرجان كان السينمائي، والتي وصفتها بالسيئة كونها فقدت حقيبة ملابسها هناك، مضيفة أنها كسرت القواعد الإنتاجية التي كانت ترفض منح السيدات أجورا كبيرة.

شارون ستون تتحدث إلى نفسها

وكشفت شارون ستون عن نعت الكثيرين لها بالجنون كونها تتحدث إلى ذاتها مرات عديدة، مرجعة مرورها بهذه الحالة إلى رغبتها في نقل أفكارها التي تدور برأسها إلى لسانها.

علاقتها بالعرب

وتحدثت نجمة هوليوود عن طبيعة معرفتها بالشعوب العربية قائلة: لم أكن أعرف الكثير عنهم رغم مشاهدي لفيلم «لورانس العرب» مرات عدة، ولكني سعيدة بوجودي في المملكة العربية السعودية رغم سؤال البعض لي قبل السفر «ألست خائفة من السفر» فأجابت أن الخوف بالنسبة لها هو ألا تعرف أي مكان تتوجه إليه.

وأدارت الإعلامية ريا أبي راشد الجلسة الحوارية لنجمة هوليوود شارون ستون، وأعربت عن فخرها الشديد لإدارتها جلسة لنجمة تحبها منذ سنوات طويلة.