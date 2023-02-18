انعقاد مقرأة كبار القراء بمسجد الحسين في القاهرة (صور)

انعقدت صباح اليوم، مقرأة كبار قراء القرآن الكريم وأعلام دولة التلاوة بجمهورية مصر العربية، في مسجد الحسين، برئاسة الشيخ محمد حشاد نقيب قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، وأعلام دولة التلاوة المصرية: القارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد أبو فيوض.

وبحضور الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شؤون القرآن الكريم، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وإشراف فني عبد العزيز عمران، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي مستهل جلسة التلاوة، قدم الشيخ محمد حشاد نقيب القراء التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، ونجاح المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم التي أقيمت بمصر أرض الكنانة، ولاقت نجاحًا كبيرًا على المستويين الإقليمي والدولي.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأضاف أن وزارة الأوقاف طورت المسابقة العالمية للقرآن الكريم فبعد أن كانت تجرى في فرع واحد وهو حفظ القرآن الكريم، أصبحت الآن متعددة الأفرع حتى ظهرت هذا العام في 8 فروع جديدة ومتميزة، مؤكدًا أن هذه نقلة طيبة في خدمة القرآن الكريم وأهله.