تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن المواني تشهد انتظاما في وصول ومغادرة السفن، وبلغ إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة اليوم 9 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و865 شاحنة و70 سيارة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وذكر البيان أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم 4000 طن بضائع، و430 شاحنة و62 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، و435 شاحنة و8 سيارات.

وتابع البيان أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال العبارة القاهرة، بينما تغادر الميناء السفينة دليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي دليلة وبوسيدون اكسبريس والحرية 2، وغادرت السفن الثلاث القاهرة وبوسيدون اكسبريس والحرية 2.

تداول 4500 طن بضائع بميناء نويبع

وأضاف البيان، أن ميناء نويبع شهد اليوم تداول 4500 طن بضائع عامة ومتنوعة، و285 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا وتغادر السفينتين ايلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاثة سينا وبريدج وايلة، كما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3930 راكبا بموانيها.